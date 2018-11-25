Окупанти продовжили обстрілювати військових на Донбасі, є поранені



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Двоє військових отримали поранення

Ворог гатив зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, 5 обстрілів ворог здійснив із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це інформує прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Вдень противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Травневе, Піски, Красногорівка та Лебединське. Крім того, ворог застосував по оборонцях Троїцького міномети калібру 120 мм, а неподалік Малинового та Водяного – таку ж зброю, але калібром 82 мм.

У разі загрози життю військовослужбовців командири приймали рішення на здійснення вогневого впливу на противника, змушуючи його припинити обстріл.

Внаслідок бойових дій, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Раніше сьогодні президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс здійснив візит до району проведення операції Об’єднаних сил.

Нагадаємо, минулої доби окупанти сім разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок бойових дій, смертельне поранення дістав один військовослужбовець Об'єднаних сил.