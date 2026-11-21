Президент України Володимир Зеленський назвав ім’я семирічного хлопчика, який загинув унаслідок російського удару по Кривому Рогу. Батько хлопчика та двоє його братів дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

«Його звали Тихон, і він народився у 2019 році, і більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни», – сказав Зеленський. Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Внаслідок атаки також загинула працівниця екстреної медичної допомоги. За даними, які навів Зеленський, у Кривому Розі поранені 58 людей, серед них шестеро дітей. Лікарі надають допомогу батькові Тихона та його братам – чотирирічному Матвію й 11-річному Платону.

Ліквідація наслідків удару триває з вечора. Пошкоджено житлові будинки, офіси та інші цивільні об'єкти. Президент наголосив, що поблизу місця удару військових об’єктів не було. «Росія воює проти життя, і не може бути цьому жодного виправдання», – заявив Зеленський.

Президент також повідомив про російські удари по Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Чернігівщині, Миколаєву та Запоріжжю. На Сумщині під ударом опинилася залізнична станція. Зеленський закликав партнерів відповідати на такі атаки новими пакетами допомоги, посиленням української ППО, підтримкою відновлення та тиском на Росію.

Нагадаємо, вранці 21 листопада в лікарнях Кривого Рогу залишалися 28 людей, які постраждали внаслідок російської атаки напередодні. За словами начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, стан вісьмох пацієнтів медики оцінювали як тяжкий, ще 20 – як стан середньої тяжкості. Серед госпіталізованих було шестеро дітей. Один із них, чотирирічний хлопчик, перебував у тяжкому стані.