Росія 109 разів атакувала українські мости. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, повідомляє «Главком».

Зеленський також уточнив, що 109 – це кількість атак, а ракет і безпілотників російські війська застосували більше.

Пояснюючи удари України по Керченському мосту, президент зазначив, що Україна зафіксувала перевезення цією переправою російських танків, бронетехніки та артилерії до окупованого Криму. Зеленський також розповів, що ще до ударів по мосту говорив американським партнерам про свої сумніви щодо готовності Володимира Путіна до миру.

Президент згадав і балістичний удар по центру Кривого Рогу 20 листопада та попередні атаки на металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг». Ще у вересні компанія повідомила, що після серії ракетних ударів не може безпечно відновити виробництво.

Стрітінг закликав оцінювати Путіна за його діями й наголосив, що найкраща відповідь союзників на російські провокації – посилити допомогу Україні.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) називає Керченський міст одним із двох основних маршрутів постачання російських військ на півдні України. За оцінкою аналітиків, пошкодження переправи може посилити залежність російських військ від сухопутного сполучення через окуповані території. Обвал автомобільного прольоту, за повідомленнями, також створив перешкоду для руху великих суден Керченською протокою.