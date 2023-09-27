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Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники будують пряме залізничне сполучення із Маріуполем, Волновахою і Донецьком (фото)
фото: Петро Андрющенко/Телеграм

Залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід через Розівку-Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька

Російські загарбники будують пряме залізничне сполучення між Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«В разі успіху це дозволить включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону», – розповів він.

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Андрющенко додав, що на практиці це означає не лише вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом.

Радник мера також нагадав, що залізничне сполучення з Волоновахи йде на захід через Розівку-Мелітополь до Криму та на північ в бік Донецька.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі партизани знеструмили базу окупантів.

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Теги: Маріуполь війна залізниця окупація Мелітополь партизани

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