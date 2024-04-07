Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині

Росіянин кілька разів вистрелив у беззбройних нерухомих військових

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування

Росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Скріншот із відео розстрілу полонених

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених.

До слова, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.