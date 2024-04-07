Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Росіянин кілька разів вистрелив у беззбройних нерухомих військових
фото з відкритих джерел

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування

Росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.

На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Скріншот із відео розстрілу полонених
Скріншот із відео розстрілу полонених

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених. 

До слова, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні. 

Читайте також: Уряд затвердив алгоритм реабілітації звільнених військовополонених
Теги: прокурор розслідування відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами окупанта, він був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ
На штурм – на мопеді: нацгвардійці взяли в полон окупанта-морпіха (відео)
5 квiтня, 14:27
Окупант пішов до війська, щоб заробити грошей
Полонений окупант пояснив, чому підписав контракт та поїхав убивати українців
Сьогодні, 16:14
Попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого
Розвідка відреагувала на заклик Папи Римського про обмін полоненими між РФ і Україною
Сьогодні, 14:59

Події в Україні

Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову
Зеленський анонсував помсту РФ за удари по Харкову
Розвідка відреагувала на заклик Папи Римського про обмін полоненими між РФ і Україною
Розвідка відреагувала на заклик Папи Римського про обмін полоненими між РФ і Україною
Сирський та Умєров оглянули нову українську зброю
Сирський та Умєров оглянули нову українську зброю
Буданов вказав, які ракети значно полегшили б життя Силам оборони
Буданов вказав, які ракети значно полегшили б життя Силам оборони
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Закон про мобілізацію: депутати вигадали заохочення для військових
16K
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
12K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9217
У Словаччині обрали президента: неочікувані результати
6158
Бійці полку «Азов» розбили ворожу колону й захопили танк
6084
Ворог наступатиме в найближчі місяці: Буданов назвав напрямок

Новини

7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:36
ЗМІ: Генпрокуратуру може очолити чиновник із прихованою декларацією
Вчора, 19:25
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
Маніяк не зупиниться. Кучма звернувся до західних політиків, які схиляють Україну до переговорів з Путіним
5 квiтня, 19:30
У Нью-Йорку стався землетрус (відео)
5 квiтня, 18:55
Лідер боснійських сербів нагородив Орбана орденом. Раніше такий отримав Путін
5 квiтня, 18:18

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua