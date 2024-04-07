Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування
Росіяни розстріляли трьох полонених українських військовослужбовців. Відповідне відео поширили в мережі 7 квітня, повідомляє Офіс генерального прокурора.
На кадрах видно, як представник ЗС РФ кілька разів стріляє у беззбройних нерухомих військових, імовірно з автомата. В описі під записом зазначено, що подія відбулася поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, росіяни за зиму стратили понад 30 українських військовополонених.
До слова, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ використовує тему обмінів полоненими для підриву соціальної та політичної ситуації в Україні.
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