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Розвідка відреагувала на заклик Папи Римського про обмін полоненими між РФ і Україною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка відреагувала на заклик Папи Римського про обмін полоненими між РФ і Україною
Попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого
фото з відкритих джерел

Буданов не бачить зацікавленості Росії в такому обміні

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побажання Папи Римського про обмін полоненими «всіх на всіх» між Росією та Україною, яке той висловив у своєму Великодньому посланні. Про це він сказав в інтерв'ю для ARD.

За словами Буданова, він «повністю підтримує» таку ідею: «Зробімо це. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію».

Зараз, каже Буданов, він не бачить зацікавленості Росії в такому обміні. Керівник ГУР також розповів, що нині центральним посередником в обмінах військовополоненими виступає не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого. Тоді додому повернулися ще 100 українських оборонців. Більшість визволених із полону є захисниками Маріуполя. Також під час того обміну вдалося повернути бійців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонників.

Нагадаємо, у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

Раніше Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він сказав: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. За його словами, Папа використав термін «білий прапор», запропонований його інтерв’юером, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я, досягнуте завдяки відвазі переговорів.

Міністерство закордонних справ 11 березня викликало Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса через останні суперечливі заяви Папи Римського Франциска про повномасштабну російсько-українську війну. 

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Теги: обмін Кирило Буданов обмін полоненими Міноборони Туреччина

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