Окупанти стріляють біля Авдіївки, Павлополя та Водяного



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Під час обстрілу позицій Об’єднаних сил на підступах до Водяного окупанти застосували міномети калібру 120 мм, - речник

Втрат серед українських військових нема

Станом на 12 годину середи, 13 лютого, російські окупаційні війська тричі порушили режим перемир'я, обстрілявши позиції українських захисників біля Авдіївки, Павлополя та Водяного. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

«Від початку поточної доби станом на 12.00 в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано три випадки недотримання режиму перемир’я з боку російсько-окупаційних військ. Під ворожі обстріли потрапляли наші позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Павлополя та Водяне», - зазначив він.

За словами речника, під час обстрілу позицій Об’єднаних сил на підступах до Водяного окупанти застосували міномети калібру 120 мм.

Мотузяник сказав, що втрат у лавах українських військ від початку доби нема.