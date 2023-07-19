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Окупанти створюють нову екологічну загрозу в Енергодарі – мер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти створюють нову екологічну загрозу в Енергодарі – мер
Загарбники планують чергові переміщення своєї техніки в Енергодарі, «сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу»
фото ілюстративне

Рашисти влаштовують автомобільні перегони по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу

Протягом місяця мешканці Енергодара регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях, спричинене роздмухуванням пилу зі золовідвалів Запорізької ТЕС. Цей пил має високу концентрацію отруйних речовин. Такими діями росіяни планують чергові переміщення своєї техніки. Про це написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Орлов пояснив, що золовідвали – це місця складування золи та шлаку, які утворюється в процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. 

При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації.

«На сьогодні ми бачимо, що через недолуге «управління» окупантів, регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту», – зазначив він.

Мер зазначив, що ця ситуація спричинена не тільки погодними умовами. Останнім часом росіяни придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні перегони прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу. 

На думку Орлова, таким чином загарбники планують чергові переміщення своєї техніки, або ж інші злочини, «сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу».

«Хоч би що там було, але російські окупанти продовжують чинити численні воєнні злочини на окупованій території, створюючи небезпечні умови для життя громадян»,– додав він. 

Нагадаємо, що окупанти готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим. Як пояснило МАГАТЕ, пару, яка виробляється одним блоком під час «гарячого зупину», використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

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Теги: окупанти війна Енергодар Запорізька АЕС

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