Ситуація на ЗАЕС: скільки окупантів перебувають на станції

Росіяни використовують майданчик станції, щоб зберігати там боєприпаси та обстрілювати населені пункти Запорізької та Донецької областей

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) зараз перебуває приблизно 500 російських військових та працівників «Росатому». Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram.

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«Близько 500 російських військових та працівників «Росатому» перебувають на станції. Ми не знаємо, яке вони застосовують озброєння, яким вони мінували і мінують станцію», – заявив він.

За словами очільника регіону, окупанти використовують майданчик станції, щоб зберігати там боєприпаси та обстрілювати населені пункти Запорізької та Донецької областей.

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Нагадаємо, що окупанти готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим. Як пояснило МАГАТЕ, пару, яка виробляється одним блоком під час «гарячого зупину», використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

Раніше розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що найгіршим варіантом розвитку подій на ЗАЕС є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення Росією теракту на вже працюючому реакторі.