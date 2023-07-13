МОЗ назвав найгірший сценарій у разі теракту на Запорізькій АЕС

Певна частина енергоблоків на ЗАЕС наразі не експлуатується, а отже там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії

Рівень радіаційного забруднення залежатиме від ізотопного складу, який викидатиметься у навколишнє середовище

Найгіршим варіантом розвитку подій на Запорізькій АЕС є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення Росією теракту на вже працюючому реакторі. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Певна частина енергоблоків на ЗАЕС наразі не експлуатується, а отже там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії.

«Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду», – констатував Кузін.

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Будь-які ізотопи будуть призводити до сумарного опромінення певної кількості населення. За словами заступника міністра, середньостатистична зона ураження варіюється від 30 до 50 км навколо АЕС.

«Така відстань залежить від потужності атомних станцій. Стосовно ЗАЕС мова йде про 50-кілометрову зону, оскільки це одна з найбільш потужних атомних станцій. Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня. Але, хочу наголосити, що детальніші прогнози можна надавати тоді, коли ми матимемо детальну інформацію про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася», – відповів представник МОЗ.

Окремо він пояснив, як потрібно діяти громадянам, котрі опинилися у цій зоні ураження.

«Базова перша дія, яка має бути для всіх універсальною – люди мають розуміти, що у разі аварії вони мають зайти до приміщення, закрити вікна, двері, зняти брудний одяг, прийняти душ, залишатися у приміщенні й обов’язково чекати інформації від офіційних джерел», – пояснив Кузін.

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Лише після додаткових досліджень факторів навколишнього середовища, з'ясування масштабів аварії формуються безпечні шляхи евакуації. Кузін категорично не рекомендує громадянам самим евакуюватися, оскільки у таких випадках зростають ризики, що постраждалі хибно вирушать у ще забрудненішу зону. Рівень радіаційного забруднення залежатиме від ізотопного складу, який викидатиметься у навколишнє середовище.

Нагадаємо, що окупанти готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим. Як пояснило МАГАТЕ, пару, яка виробляється одним блоком під час «гарячого зупину», використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

Раніше розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС.