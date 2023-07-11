Держдеп США пояснив, що чекає на Росію в разі теракту на ЗАЕС

США уважно стежать за розвитком подій на станції

Сполучені Штати Америки попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі створення ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, передає «Укрінформ».

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Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, зауважив спікер.

«Якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності», – наголосив Міллер.

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За його словами, США уважно стежать за розвитком подій на ЗАЕС. Він також підкреслив, що МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин станції.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів, що ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, дещо знизився. Однак станція буде повністю в безпеці лише тоді, коли окупанти покинуть цей об’єкт.

Раніше розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС.

До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.