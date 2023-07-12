Окупанти готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим – МАГАТЕ

Експерти рекомендують встановити на ЗАЕС зовнішній котел, що дало б змогу перевести всі енергоблоки у стан «холодного зупину»

Російські загарбники готують до переведення блоку №4 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) із режиму «холодного зупину» у «гарячий зупин». Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окупанти стверджують, що це потрібно для виведення блоку №5 із «гарячого зупину», у «холодний зупин» для проведення профілактичних робіт.

Як пояснило МАГАТЕ, пару, яка виробляється одним блоком під час «гарячого зупину», використовують для різних цілей ядерної безпеки, включно з переробкою рідких радіоактивних відходів, зібраних у резервуарах для зберігання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Решта блоків, за даними агенства, залишається в режимі «холодного зупину».

«Проте експерти МАГАТЕ настійно рекомендують ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари, що дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан «холодного зупину», оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків у стані «холодного зупину», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки попередили Кремль про неминучу відповідальність у разі створення ядерної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції.

За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, ризик, що окупанти наважаться здійснити теракт на території ЗАЕС, дещо знизився. Однак станція буде повністю в безпеці лише тоді, коли окупанти покинуть цей об’єкт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше розвідка показала схему, як окупанти мінують ЗАЕС.

До слова, 6 липня на територію окупованої Запорізької атомної електростанції прибув перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС. За словами розвідки, офіційна мета приїзду Кирієнка – ознайомлення зі станом справ на станції та перевірка загальної безпеки. Неофіційна – посланець Путіна мав продемонструвати відсутність панічних настроїв, а також спробувати вирішити проблемні питання, пов’язані з комплектуванням станції персоналом.