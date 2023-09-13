Окупанти готуються святкувати роковини загибелі колаборанта Стремоусова (фото)

Стремоусов на початку вторгнення був призначений РФ «заступником голови Херсонської ВДА»

Рашисти в тимчасово окупованому Сімферополі хочуть встановити пам'ятник загиблому Кирилу Стремоусову. Про це передають російські ЗМІ.

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Менш ніж за два місяці виповниться рік з часу його загибелі.

Нагадаємо, що Стремоусов на початку вторгнення був призначений РФ «заступником голови Херсонської ВДА».

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9 листопада, за два дні до звільнення Херсона, він нібито загинув у ДТП. Його поховали в Сімферополі.

Згодом російські ЗМІ оприлюднили фото з місця аварії, у якій загинув Стремоусов.

Російський диктатор Путін нагородив посмертно орденом Мужності херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Додамо, що у Росії вже стало традицією ставити пам’ятники колаборантам та терористам. Зокрема у центрі Донецька відкрили пам'ятник «Моторолі».

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Крім того, в окупованому Донецьку рашисти зробили пам'ятник колишньому голові бойовиків «ДНР» Олександру Захарченко. Проте соцмережі одразу ж розкритикували його. Кажуть, що зовсім не схожий.