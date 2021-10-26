На Донбасі підірвався український боєць, ще одного поранено внаслідок обстрілів

Окупанти задіяли заборонені міномети і важку артилерію

У понеділок, 25 жовтня, російські окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Кам'янки загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів. Неподалік Пісків росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У бік Золотого-4 окупанти били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне поранення. Ще одного бійця поранено в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний.

З початку доби 26 жовтня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: біля Гранітного росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.

До слова, Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі.

Також повідомлялося, що напередодні прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні.