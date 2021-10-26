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    На Донбасі підірвався український боєць, ще одного поранено внаслідок обстрілів

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    Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний - На Донбасі підірвався український боєць, ще одного поранено внаслідок обстрілів
    Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний
    фото з відкритих джерел

    Окупанти задіяли заборонені міномети і важку артилерію

    У понеділок, 25 жовтня, російські окупаційні війська на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

    Поблизу Кам'янки загарбники обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів. Неподалік Пісків росіяни відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

    У бік Золотого-4 окупанти били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

    Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепальне поранення. Ще одного бійця поранено в результаті підриву на ворожому невідомому вибуховому пристрої. Поранені госпіталізовані, стан їхнього здоров'я задовільний.

    З початку доби 26 жовтня станом на 7:00 зафіксовано одне порушення окупантами режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: біля Гранітного росіяни стріляли з артилерії калібру 122 мм.

    До слова, Львівщина втратила ветерана війни на Донбасі.

    Також повідомлялося, що напередодні прем'єр Британії обговорив із Путіним війну в Україні.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі підірвався український боєць, ще одного поранено внаслідок обстрілів