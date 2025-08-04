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РФ за тиждень завдала удари по 44 населених пунктах Харківщини: чим атакував ворог

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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РФ за тиждень завдала удари по 44 населених пунктах Харківщини: чим атакував ворог
Показано наслідки ударів РФ по Харківщині за тиждень
фото: Харківська обласна адміністрація

Через удари по Харківщині за тиждень загинули дев'ять осіб, постраждали ще 35

Росія протягом минулого тижня завдала удари різними видами озброєння по щонайменше 44 населених пунктах Харківської області, зокремапо місту Харків. Про це пише «Главком» з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Внаслідок обстрілів постраждали 35 осіб, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, 3 людей постраждали», – повідомив він.

Синєгубов також розповів, які види озброєння застосовував ворог:

  • 2 ракети ЗРК С-300,
  • 94 некеровані авіаційні ракети;
  • 35 КАБ;
  • 23 БпЛА типу «Шахед»;
  • 40 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 8 БпЛА типу «Молнія»;
  • 18 fpv-дронів;
  • 4 БпЛА невстановленого типу.

За словами Синєгубова, через ворожі атаки руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Ізюмського району. Там через удари окупантів пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, а також два магазини, відділення пошти, складське приміщення, два пожежні автомобілі, чотири цивільні машини, дві господарчі споруди й гараж.

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У Харкові та області через удари РФ пошкоджено цивільну інфраструктуру
фото: Харківська обласна адміністрація

Також пошкодження зафіксовано у Куп’янському районі, де під удари потрапили три багатоквартирні й шість приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, два складські приміщення, підприємство, дві нежитлові будівлі, гараж та сільськогосподарське поле.

У самому Харкові загарбники пошкодили три багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, чотири автомобілі й нежитлову будівлю.

«Підрозділи ДСНС знешкодили 425 вибухонебезпечних предметів. На лінії фронту відбулося 1139 бойових зіткнень», – відзвітував він.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня Росія завдала масованого удару по Україні. По Харкову та області РФ вдарила безпілотниками.

Зокрема, по Шевченківському району Харкова ворог застосував «Герань-2». А через атаку на Чугуєв та Балаклію спалахнули приватні будинки.

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Теги: Харків росія війна агресія Харківщина безпілотник Олег Синєгубов

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