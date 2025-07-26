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У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки
Обстріли спричинили руйнування та масштабні пожежі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Як тільки підрозділи ДСНС прибули на місце влучання і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару

Російські терористи протягом трьох годин нещадно обстрілювали Харків та область керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. Унаслідок удару постраждали рятувальники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Київському районі ворожі обстріли спричинили масштабні пожежі на території підприємства. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки. Як тільки підрозділи ДСНС прибули на місце і почали гасити вогонь, ворог завдав повторного удару.

У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки фото 1
У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки фото 2
Загалом ДСНС вдалося врятувати шістьох людей
Загалом ДСНС вдалося врятувати шістьох людей
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

«Внаслідок цього попередньо постраждали пʼятеро осіб, з яких троє – співробітники ДСНС. Пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі. Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей», – йдеться в повідомленні.

У місті Зміїв Чугуївського району обстріли призвели до пожежі на території цивільного підприємства та в приватному секторі. Горіли виробничі та складські будівлі, господарча споруда та трава. Тут попередньо постраждали три людини.

У Харкові окупанти атакували рятувальників: ДСНС показала наслідки фото 3
Пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі ДСНС
Пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі ДСНС
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Нагадаємо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. Понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі. Раніше вже стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр». Наразі займання вже загасили, але мер міста Андрій Білоус заявив, що вогонь повністю знищив ТЦ.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.

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Теги: Харків ДСНС

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