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Атака на Харків: кількість постраждалих зросла

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Атака на Харків: кількість постраждалих зросла
Росіяни влучили КАБом по багатоповерхівці у Харкові
фото: Харківська обласна прокуратура

На місці удару горять близько 15 авто

Російська терористична армія атакувала житлову забудову у центральній частині Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Міський голова заявив, що кількість постраждалих зросла до 33 осіб.

Атака на Харків: кількість постраждалих зросла фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

Як відомо, раніше Ігор Терехов повідомляв про влучання КАБу по багатоповерхівці.

Атака на Харків: кількість постраждалих зросла фото 2
фото: Харківська обласна прокуратура

«Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – йдеться у заяві Терехова.

Згодом Терехов додав: «За уточненою інформацією – влучання поряд з багатоповерховим будинком. На місці горять близько 15 авто. Інформація щодо постраждалих уточнюється».

Нагадаємо, у ніч проти 24 липня російська терористична армія атакувала Черкаси. Внаслідок цього люди отримали поранення, у місті вирувало кілька пожеж. Відомо про сімох постраждалих людей, серед яких одна дитина.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Зокрема, легендарний одеський ринок «Привоз» сильно постраждав від нічної атаки окупантів. Там горіли торгові павільйони, рятувальники продовжують ліквідацію наслідків.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не припиняє ударів по Україні і тому заслуговує на масштабні санкції.

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Теги: Харків обстріл росія

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