Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
Горить НПЗ в Адлері
скріншот з відео

Безпілотниками була атакована нафтобаза в Адлері, наразі там вирує сильна пожежа

У Росії у багатьох областях пролунали вибухи через атаку безпілотників, було уражено НПЗ, РФ атакувала ракетами Миколаїв, безпілотниками – Харків та міста в області. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Миколаєву

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія нанесла ракетний удар по Миколаєву, є руйнування та постраждалі. 

За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки.

«Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару», - йдеться у повідомленні.

Крім того, через російський ракетний удар є постраждалі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що станом на 00:20 трьох людей госпіталізовано, деяким надали допомогу на місці.

Росія вдарила по Харкову та області 

У ніч на 3 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Харківській області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив Синєгубов, ворог завдав удару БпЛА типу «Герань-2» по Шевченківському району Харкова. Інформації про постраждалих не надходило.

Ймовірно, другий удар окупантів по Харкову прийшовся у цей же район.

Також вибухи пролунали в Чугуєві та Балаклії. Там внаслідок російських ударів спалахнули приватні будинки.

Атака БпЛА на Росію

У ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Постраждалих, начебто, немає.

Сенат пішов на канікули, не ухваливши закон про санкції проти РФ

Сенат США йде на літні канікули, так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Як повідомляє The Hill, тепер остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Раніше Трамп заявив, що дає Кремлю 10-12 днів для досягнення перемир’я в Україні – цей термін спливає до 8 серпня. Якщо цього не станеться, США можуть ввести нові санкції.

У законопроєкті Конгресу, який не встигли ухвалити, йшлося про можливість запровадження вторинних мит у розмірі до 500%. Співавтори документа – сенатори Річард Блюменталь (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець).

Блюменталь заявив, що вважатиме успіхом, якщо Трамп реалізує бодай 20% з передбачених обмежень. На його думку, навіть 100-250% мит можуть мати значний ефект.

Ізраїль та США працюють над планом завершення війни у Газі

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у Секторі Газа та подальшу відбудову регіону. 

Американський дипломат поділився цими намірами під час зустрічі з родинами ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС.

«Ми розробляємо дуже якісний план спільно з урядом Ізраїлю та прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це, фактично, передбачає завершення війни», – заявив Віткофф.

Теги: Харків Миколаїв ХАМАС Сенат США Олег Синєгубов Віталій Кім росія вибух пожежа безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка: У відповідь на численні успішні удари українських безпілотних авіаційних комплексів Росія розпочала програму захисту
Росія будує нові укриття для літаків біля кордону України – розвідка
29 липня, 17:27
FPV-перехоплювач в руках одного з охоронців Путіна
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
РФ хоче стабілізувати ситуацію на внутрішньому паливному ринку
Російська влада заборонила експорт бензину
28 липня, 20:44
Міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі
Головний сигнал тижня прозвучав від Індії
20 липня, 08:40
Оперативна картина фронту: що відбувається на ключових напрямках
Окупанти на межі відступу на Сумщині. Огляд з фронту
18 липня, 13:05
Головні новини ночі проти 13 липня
Ліквідація наслідків негоди на Харківщині: головне за ніч
13 липня, 07:27
Про ліквідацію окупанта повідомив член Ради Федерації Артем Малащенков
ЗСУ на фронті ліквідували чотириразового призера чемпіонатів Європи
10 липня, 17:19
Порт Роттердам має нові амбітні плани
Найбільший порт Європи готується до можливої ​​війни НАТО та Росії – FT
8 липня, 21:31
Російський БПЛА Shahed (Росія взяла технологію в Ірану і розгорнула масштабне виробництво) із термобаричним зарядом
Звідки вилітають «шахеди»? Точки в окупованому Криму
7 липня, 14:30

Події в Україні

Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона
Військовий ЗСУ врятувався з оточення на електровелосипеді, який йому скинули з дрона
Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок
Росія зберігає темпи наступу: найуразливішим виявився Новопавлівський напрямок
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим
МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля ЗАЕС: на місці спостерігали дим

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2025
15K
Бутусов став командиром
8204
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
3005
Команда Усика здивувала кандидатурою його наступного суперника
2284
Росіяни атакували дронами Дружківку: кількість постраждалих зросла (оновлено)

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua