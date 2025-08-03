Удари по Україні та атака безпілотників на Росію: головне за ніч

Безпілотниками була атакована нафтобаза в Адлері, наразі там вирує сильна пожежа

У Росії у багатьох областях пролунали вибухи через атаку безпілотників, було уражено НПЗ, РФ атакувала ракетами Миколаїв, безпілотниками – Харків та міста в області. «Главком» зібрав головні події ночі проти 3 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Удар по Миколаєву

У ніч на 3 липня російська окупаційна армія нанесла ракетний удар по Миколаєву, є руйнування та постраждалі.

За інформацією ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки.

«Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару», - йдеться у повідомленні.

Крім того, через російський ракетний удар є постраждалі. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що станом на 00:20 трьох людей госпіталізовано, деяким надали допомогу на місці.

Росія вдарила по Харкову та області

У ніч на 3 серпня російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по Харківській області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як повідомив Синєгубов, ворог завдав удару БпЛА типу «Герань-2» по Шевченківському району Харкова. Інформації про постраждалих не надходило.

Ймовірно, другий удар окупантів по Харкову прийшовся у цей же район.

Також вибухи пролунали в Чугуєві та Балаклії. Там внаслідок російських ударів спалахнули приватні будинки.

Атака БпЛА на Росію

У ніч на 3 серпня Росію продовжують атакувати безпілотники. Під ударом опинилися НПЗ у Адлері та Кстово.

Другий день поспіль у російських містах лунають вибухи. Цієї ночі під удар вже потрапив Вороніж, а наразі відомо про атаку Кстово та Сочі.

Зазначається, що у Кстово у Нижньогородській області щось дуже сильно горить у районі НПЗ, одному з найбільших у Росії. Раніше в області було оголошено тривогу через загрозу атаки БпЛА.

Крім того, серія вибухів пролунала у Сочі, після цього виникли пожежі. Дронами була атакована нафтобаза в Адлері (один з мікрорайонів в Адлерському районі міста Сочі – «Главком»). Наразі там сталося сильне загорання.

Мер Сочі Андрій Прошунін підтвердив удар і пожежу на нафтобазі в Адлері. За його словами, загорівся паливний резервуар, уламки знову зачепили будівлі в гаражному кооперативі на вулиці Авіаційній. Постраждалих, начебто, немає.

Сенат пішов на канікули, не ухваливши закон про санкції проти РФ

Сенат США йде на літні канікули, так і не ухваливши законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії. Як повідомляє The Hill, тепер остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом.

Раніше Трамп заявив, що дає Кремлю 10-12 днів для досягнення перемир’я в Україні – цей термін спливає до 8 серпня. Якщо цього не станеться, США можуть ввести нові санкції.

У законопроєкті Конгресу, який не встигли ухвалити, йшлося про можливість запровадження вторинних мит у розмірі до 500%. Співавтори документа – сенатори Річард Блюменталь (демократ) і Ліндсі Грем (республіканець).

Блюменталь заявив, що вважатиме успіхом, якщо Трамп реалізує бодай 20% з передбачених обмежень. На його думку, навіть 100-250% мит можуть мати значний ефект.

Ізраїль та США працюють над планом завершення війни у Газі

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф оголосив про підготовку плану, який передбачає завершення бойових дій у Секторі Газа та подальшу відбудову регіону.

Американський дипломат поділився цими намірами під час зустрічі з родинами ізраїльських заручників, яких утримує палестинське угруповання ХАМАС.

«Ми розробляємо дуже якісний план спільно з урядом Ізраїлю та прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це, фактично, передбачає завершення війни», – заявив Віткофф.