Окупанти обстріляли Херсон: цілили в житлові квартали (фото)

Осколкові поранення отримало двоє херсонців

У ніч на 2 серпня російські війська атакували Херсон, дві людини поранені. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

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Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала.

Наслідки російського обстрілу в Херсоні фото: Херсонська обласна прокуратура

За даними прокуратури війська РФ атакували місто ствольною артилерією та мінометами. Пошкоджені будинки, офісні приміщення, автотранспорт. Відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку. У столиці зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Також у ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.