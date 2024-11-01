Окупанти вдарили по місцю дислокації поліцейських у Харкові: загинув полковник, багато поранених

Поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян

Внаслідок атаки росіян у Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних

Російські окупанти прицільно вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами, один правоохоронець загинув, ще 26 поліцейських – поранено. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський.

«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних», – повідомив Вигівський.

За його словами, загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.

В результаті ворожого обстрілу Харкова загинув полковник поліції Андрій Матвієнко фото: Володимир Тимошко, Facebook

Як повідомив начальник у Головне Управління Національноі поліціі в Харківській області Володимир Тимошко, Андрій Матвієнко загинув від отримання тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15. Йому було лише 40 років.

«Висловлюю щирі співчуття родині та близьким нашого колеги, чиє життя обірвалось під час несення служби. Тієї самої поліцейської служби у прифронтовому Харкові, щоденно пов’язаної з ризиком для життя», – додав глава Нацполіції.

Він побажав швидкого одужання всім пораненим.

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За словами глави Нацполіції, правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян фото: Іван Вигівський, Facebook

За словами глави Нацполіції, правоохоронці працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

«Ворог відповість за кожну втрату, за кожен злочин. Вся поліцейська родина робить для цього все необхідне», – додав Вигівський.

Нагадаємо, війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За словами Синєгубова, група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту.