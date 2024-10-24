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РФ вербує підлітків для диверсій. Поліція дала поради, як вберегти дітей від впливу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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РФ вербує підлітків для диверсій. Поліція дала поради, як вберегти дітей від впливу
Раніше Нацполіція повідомляла, що, до прикладу, чверть підпалів військових автівок здійснюють саме підлітки
фото: пресслужба СБУ

Батькам варто слідкувати за активністю дітей в інтернеті та їхнім колом знайомств у соцмережах

Спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків, аби використати їх для вчинення протиправних дій на території України. Часто для цього країна-агресорка використовує маніпуляції або пропозиції «заробітку», повідомляють у поліції Сумської області.

Інформацію про «легкі гроші» для підлітків можна зустріти в Telegram-каналах або чатах. Там працівники спецслужб РФ переконують дітей у тому, що ті можуть отримати кошти за виконання завдань різного ступеню складності, кажуть поліціянти.

«Зокрема, їм пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання – намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру або з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці. Бувають й складніші – спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового», – пояснюють правоохоронці.

У поліції наголошують, що ці дії незаконні, а у випадку їхнього вчинення, відповідальність нестимуть як діти, так і їхні батьки. Тому дорослих закликають бути уважними до потенційної загрози, зокрема:

  • інформувати дітей про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;
  • слідкувати за активністю дітей в інтернеті та їхнім колом знайомств у соцмережах.
  • У випадку виявлення ознак вербування батькам слід негайно повідомити про це поліцію за номером 102.

«Нагадуємо, згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності», – додали у правоохоронних органах.

Нагадаємо, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Зараз здійснюється досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автотранспорту, що належить військовослужбовцям, а також релейних шаф «Укрзалізниці», на причетність до яких перевіряється 13 неповнолітніх та малолітніх осіб. Наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, – 10 років!» – зауважив Фільчаков.

До слова, служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-Франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

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Теги: росія гроші автомобіль Telegram поліція батьки поради диверсанти

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