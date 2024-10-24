РФ вербує підлітків для диверсій. Поліція дала поради, як вберегти дітей від впливу

Раніше Нацполіція повідомляла, що, до прикладу, чверть підпалів військових автівок здійснюють саме підлітки

Батькам варто слідкувати за активністю дітей в інтернеті та їхнім колом знайомств у соцмережах

Спецслужби Росії через месенджери намагаються вербувати українських підлітків, аби використати їх для вчинення протиправних дій на території України. Часто для цього країна-агресорка використовує маніпуляції або пропозиції «заробітку», повідомляють у поліції Сумської області.

Інформацію про «легкі гроші» для підлітків можна зустріти в Telegram-каналах або чатах. Там працівники спецслужб РФ переконують дітей у тому, що ті можуть отримати кошти за виконання завдань різного ступеню складності, кажуть поліціянти.

«Зокрема, їм пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання – намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру або з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці. Бувають й складніші – спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового», – пояснюють правоохоронці.

У поліції наголошують, що ці дії незаконні, а у випадку їхнього вчинення, відповідальність нестимуть як діти, так і їхні батьки. Тому дорослих закликають бути уважними до потенційної загрози, зокрема:

інформувати дітей про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів;

слідкувати за активністю дітей в інтернеті та їхнім колом знайомств у соцмережах.

У випадку виявлення ознак вербування батькам слід негайно повідомити про це поліцію за номером 102.

«Нагадуємо, згідно з ч. 3 ст. 111 ККУ, громадяни України, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності», – додали у правоохоронних органах.

Нагадаємо, російські спецслужби активно вербують неповнолітніх задля диверсійної роботи. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

«Зараз здійснюється досудове розслідування у семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автотранспорту, що належить військовослужбовцям, а також релейних шаф «Укрзалізниці», на причетність до яких перевіряється 13 неповнолітніх та малолітніх осіб. Наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, – 10 років!» – зауважив Фільчаков.

До слова, служба безпеки та Національна поліція затримали в Івано-Франківський області двох місцевих мешканців віком 15 та 18 років, які вчинили серію підпалів автомобілів Сил оборони України.