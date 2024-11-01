Ракета влучила в унікальну пам'ятку Харкова: експерти звернулися до ЮНЕСКО

Пошкоджень зазнала найбільша у світі будівля у стилі конструктивізму

Українські експерти з охорони памʼяток звернулись до ЮНЕСКО через влучення ракети в будівлю Держпрому в Харкові. Звернення було оприлюднено на ІV Міжнародній конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів».

Ввечері 28 жовтня російська ракета влучила в одну з унікальних українських пам'яток – Держпром у Харкові. Це найбільша у світі будівля у стилі конструктивізму та офіційний претендент на список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А для харків’ян Держпром вже майже століття є одним із символів міста.

Наступного дня, під час проведення в Києві ІV Міжнародної конференції «Культурна спадщина: захист культурних кордонів», прозвучала заява Олени Сердюк, виконавчої директорки Українського національного комітету ICOMOS (Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць) до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) щодо пошкодження Держпрому в Харкові.

«Український національний комітет ІКОМОС звертається до світової спільноти щодо об’єднання всіх зусиль задля захисту культурної спадщини України, з урахуванням того, що заподіяння шкоди цій спадщині впливатиме на гуманістичний дух людства і його культурне розмаїття», – сказала Сердюк.

Ціллю конференції була інтеграція матеріальної та нематеріальної спадщини з метою обʼєднання всього сектору захисників та формування стратегії залучення інвестицій для збереження та захисту культурної спадщини.

Нагадаємо, внаслідок удару по будівлі Держпрому у Харкові постраждали дев'ять осіб. Серед них поліцейський.