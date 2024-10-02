Окупанти атакували дронами Одещину: влада показала наслідки (фото)

Ціллю російських сил була припортова та прикордонна інфраструктура

На світанку ворог атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначив чиновник, ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура.

фото: Telegram/Олег Кіпер

Внаслідок атаки двоє чоловіків, водії вантажівок, отримали поранення. «Один із них – громадянин Туреччини. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Їм надають всю необхідну допомогу», – каже він.

Кіпер наголосив, що після атаки росіян спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.

Після атаки росіян спалахнула пожежа фото: Telegram/Олег Кіпер

Чиновник нагадав, що через обстріл у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинені пропускні операції. Наразі здійснюються заходи щодо стабілізації його функціонування.

«Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення», – каже голова ОВА.

Через обстріл у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції фото: Telegram/Олег Кіпер

Нагадаємо, повітряна тривога вночі 2 жовтня на Одещині тривала близько чотирьох годин – з 1:25 до 5:39. Повітряні сили повідомляли, що в напрямку регіону рухаються ударні БпЛА, вони тримали курс на південь Одеської області. У місті Ізмаїл чули вибухи.

Раніше повідомлялося, що у пункті пропуску «Орлівка» тимчасово призупинено пропускні операції. Це пов'язано з нічною атакою російських сил.

Крім того, ввечері 1 жовтня російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури.

До слова, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.