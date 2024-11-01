Росіяни вдарили по Харкову балістикою, пошкоджені десятки будинків

Одне влучання - у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес

Група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту

Війська РФ 1 листопада завдали удару по Харкову балістичною ракетою, пошкоджені десятки житлових приватних і багатоквартирних будинків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За попередніми даними військових, ворог влучив балістичною ракетою, тип ще встановлюється. Одне влучання - у житловий будинок. 71-річна та 60-річна жінки отримали гостру реакцію на стрес», – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, група швидкого реагування вже обстежує будинки для оперативного ремонту.

Нагадаємо, увечері, 30 жовтня, РФ випустила по Одещині близько десяти ракет різних видів.

Російські загарбники цієї ночі, 29 жовтня, завдали по Харкову авіаударів із використанням, попередньо, керованих авіабомб. В результаті ворожого обстрілу є загиблі. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. За словами міського голови, російські терористи завдали авіаудару по Харкову о 02:51.

Напередодні, 28 жовтня, увечері росіяни запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено історичний обрис – Будинок Державної промисловості.