Зеленський: На всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь

Зеленський зазначив, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави на осінь

Українська влада на всіх напрямках та рівнях готує максимальні результати для держави на осінь. Про це Зеленський повідомив під час вечірнього зведення у середу, 2 жовтня.

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. «Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуються максимальні результати для держави на осінь.

«Увесь необхідний зміст для «Рамштайну», військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо. З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей», - розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїми указами провів кадрові зміни серед заступників голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться у відповідних указах президента.

Раніше повідомлялося, шо президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками й топменеджерами оборонних компаній країн-партнерів у межах другого Міжнародного форуму оборонних індустрій. Основна тема розмови – розширення співпраці для посилення виробничих можливостей оборонного сектору України. Про це йдеться на сайті Офісу президента.



