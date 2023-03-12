Окупанти вдарили по Слов’янську, пошкоджено залізничну колію (фото)

Через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію

Зранку 12 березня рашисти знову обстріляли Слов’янськ, внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну колію. Про це повідомив у Фейсбуці мер міста Вадим Лях.

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«У Слов'янську знов неспокійний ранок! Сьогодні, 12 березня, через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначив він.

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Ворог вдарив по Слов’янську, пошкоджено колію фото: Вадим Лях

Зазначимо, що сьогодні, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку.

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Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

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