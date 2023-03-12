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Окупанти вдарили по Слов’янську, пошкоджено залізничну колію (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Слов’янську, пошкоджено залізничну колію (фото)
Ворог вдарив по Слов’янську, пошкоджено колію
фото: Вадим Лях

Через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію

Зранку 12 березня рашисти знову обстріляли Слов’янськ, внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну колію. Про це повідомив у Фейсбуці мер міста Вадим Лях.

«У Слов'янську знов неспокійний ранок! Сьогодні, 12 березня, через ворожий обстріл пошкоджено контакту електромережу та залізничну колію. На щастя, обійшлося без жертв», – зазначив він. 

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Ворог вдарив по Слов’янську, пошкоджено колію
фото: Вадим Лях

Зазначимо, що сьогодні, 12 березня, російські окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області. Почалися пожежі, пошкоджено будинки та багатоповерхівку. 

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута

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Теги: окупанти обстріл літак Слов’янськ Миколаїв Володимир Зеленський президент Вадим Лях рашисти Щастя відео Бахмут

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