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Ще одна країна дасть Україні новітні системи протиповітряної оборони

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ще одна країна дасть Україні новітні системи протиповітряної оборони
фото: з відкритих джерел

У Норвегії вирішили надати Україні декілька установок NASAMS

Норвегія передасть Україні дві одиниці систем протиповітряної оборони (ППО) NASAMS та навчатиме українських військовослужбовців роботі з ними та обслуговуванню. Про це повідомило міністерство оборони країни.

«При співпраці зі США Норвегія надасть Україні дві установки NASAMS. Вони надійдуть на додаток до двох установок, які США передали минулої осені», – зазначили у відомстві.

Країна анонсувала передачу систем ППО на тлі поїздки міністра оборони Бьорна Арільда ​​Грама до Києва.

Наприкінці січня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW та 90 бронетранспортерів Stryker, вісім систем ППО Avenger, боєприпаси для комплексів протиповітряної оборони NASAMS, ракети до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS.

Нагадаємо, сьогодні 10 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом. Зеленський заявив, що ключовий пріоритет України є посилення Збройних сил. Під час зустрічі було обговорене нарощування поставок зброї.

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Теги: Норвегія Володимир Зеленський боєприпаси президент Пентагон

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