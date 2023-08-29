Скільки українців вважають себе націоналістами: результати опитування

Соціалістами або комуністами себе вважають 3,7% опитаних

Майже 19% громадян України з ідеологічної точки зору вважають себе націоналістами. Про це свідчать дані опитування в межах соціологічного моніторингу «Українське суспільство» після 16 місяців війни.

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До широкомасштабного вторгнення Росії цю групу респондентів фіксували на рівні 3-4%.

«Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів становила майже 57%. Серед них співвідношення «лівих» до «правих» дорівнює орієнтовно 1 до 3. Найменшою групою є ліберали (6%)», – зазначають у результатах моніторингу.

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При цьому соціалістами або комуністами себе вважають 3,7% опитаних.

Згідно з даними моніторингу, ефект національної солідаризації (свобода вираження політичних поглядів, наявність політичних лідерів, а також партій і рухів), зафіксований 2022 року, дещо послабився у 2023 році, але залишається значним в оцінці свободи політичного самовираження та наявності гідних політичних лідерів. Водночас оцінки щодо політичних партій і рухів, яким можна довірити владу, поступово наближаються до показників 2021 року.

Так, 63,8% респондентів висловилися на користь того, що люди в Україні сьогодні можуть вільно висловлювати свої політичні погляди (14,6% – відповіли негативно). На думку 43,6% учасників опитування, в Україні нині є політичні лідери, які могли б ефективно управляти країною, тоді як 16,9% вважають, що таких немає. Водночас на запитання, чи є серед наявних в Україні політичних партій і рухів такі, яким можна довірити владу, 27,1% українців відповіли «так», 27,3% – «ні», і 45,6% не змогли відповісти.

Соціологічний моніторинг «Українське суспільство» проводить Інститут соціології НАН України з 1994 року. Останню хвилю опитування було проведено в червні 2023 року (збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)).

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Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком тимчасово захопленого Криму і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) і виключно за мобільними телефонними номерами. Польовий етап дослідження тривав із 17 до 27 червня 2023 року.

Статистична похибка вибірки обсягом 2 004 респонденти за довірчої ймовірності 95% становить 2,2%.

Нагадаємо, триває 552-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав вісім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.