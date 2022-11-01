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Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами

Юрій Лящук
glavcom.ua
Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами
Окупанти випустили по Україні більше 40 ракет
фото: Flickr

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що масовані удари по території України є певною мірою відповіддю на події у Севастополі. Про це повідомляє російський ТАСС.

Журналіст спитав російського диктатора, чи можна вважати сьогоднішні масовані удари по території України відповіддю на «події в Севастополі».

«Частково так і є. Але це ще не все, що ми могли б зробити», – сказав Путін.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі Чорноморського флоту країни-агресорки відбивають атаку безпілотників в акваторії Севастопольської бухти.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Відзначимо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Дефіцит зберігається. Зеленський розповів про ситуацію з електрикою
Теги: Севастополь обстріл ракета росія путін війна

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