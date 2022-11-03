Рашисти обстріляли термінал у Миколаєві, орендований Китаєм: Україна закликає Пекін відреагувати

Китайська сторона має вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі

Китай внаслідок обстрілу зазнав збитків на $26 млн

РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму $26 млн. Інший термінал, яким володіє Китай, перебуває під загрозою обстрілів. Відтак китайська сторона має вимагати, щоб РФ припинила атаки по українській критичній інфраструктурі, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у соціальній мережі Facebook.

«Ми постійно привертаємо увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення Росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії Кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки. Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України», – йдеться в повідомленні.

Тож Україна закликає китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств.

Нагадаємо, днями між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Китаю Ван І відбулася телефонна розмова.

Нещадавно президент України Володимир Зеленський сподівається, що Китай не підтримуватиме Росію у війні проти України.