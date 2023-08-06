РФ могла імітувати пуски ракет з Білорусі: розвідка назвала причину
Фізично пусків ракет могло і не бути, але все могло бути влаштоване так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі
Росія може бути причетною до імітації пусків ракет з території Білорусі з метою провокації, спрямованої на вовлечення цієї країни у конфлікт проти України. Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Юсов пояснив, що імітація пусків могла бути здійснена за допомогою електронного пуску або іншими технічними методами, з урахуванням наявності російських військових сил і засобів на території Білорусі. Такі дії можуть служити способом провокації, щоб втягнути Білорусь у війну проти України
«Фізично його могло й не бути, але все могло бути облаштовано так, ніби пуски відбувалися з території Білорусі. Інформація зараз перевіряється», - додав представник ГУР.
Раніше повідомлялося, що російські війська здійснили запуск ракет з території Білорусі.
Востаннє Україну обстрілювали з території Білорусі у жовтні 2022 року, росіяни тоді використали дрони, повідомляв посол у Білорусі Ігор Кизим. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 10 березня. З того часу і аж до серпня 2023 року ударів по Україні з території Білорусі не фіксували.
Нагадаємо, в Україні під час масштабної повітряної тривоги 5 серпня було чутно вибухи в Хмельницькій та Житомирській областях.
Також оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.
Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили.
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