В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві станом на 21:17 оголошена повітряна тривога. Згодом про небезпеку стало відомо і в інших регіонах країни.

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Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, тривога оголошена через зліт російського Міг-31л з аеродрому Саваслейка. Літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Триває 499-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу Shahed. Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.