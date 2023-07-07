Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід пройти в укриття 

У Києві станом на 21:17 оголошена повітряна тривога. Згодом про небезпеку стало відомо і в інших регіонах країни. 

Як повідомляють моніторингові телеграм-канали, тривога оголошена через зліт російського Міг-31л з аеродрому Саваслейка.  Літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет «Кинджал».

Триває 499-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу Shahed. Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено. 

Теги: тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Сьогодні, 21:19
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Хмельницькому прогриміли вибухи
23 червня, 03:36
В Одесі працює ППО
В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
19 червня, 02:30
Київські чиновники збирались закупили в укриття барабани майже на 1 млн грн
Скандал із барабанами для укриттів: столичні чиновники скасували закупівлю
16 червня, 14:57
Виття сирен мелітопольці чують у різних частинах міста
У Мелітополі окупанти готуються до оборони: відновили роботу сирен
16 червня, 07:22
У південних регіонах працює ППО
Окупанти атакують «Шахедами»: на Миколаївщині та Одещині працює ППО
16 червня, 00:31
Окупанти знову атакують українські міста
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
15 червня, 04:09
Окупанти атакували Харків
У Харкові прогриміли вибухи
15 червня, 01:58
Окупанти атакували Кривий Ріг
У Кривому Розі пролунали вибухи
13 червня, 04:23

Новини

В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
Затоплені паркінги, торгівельний центр та авто: Київ накрила потужна злива (відео)
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
Неймовірна спека в Україні. Гендиректор Yasno звернувся до українців із проханням
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
Одна із громад Київщини залишиться без світла: графік та перелік адрес
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
Наслідки негоди на Київщині: сильній вітер пошкодив котельню (фото)
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга
У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова послуга

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Ердоган мститься Росії за зернову угоду? Туреччина гучно заявила про допомогу Україні
37K
Кремль наляканий: Зеленський їде до Ердогана, аби поговорити віч-на-віч
27K
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
25K
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
13K
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
12K
Захід може собі дозволити різні варіанти перемоги України. І ми самі в цьому винні

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту