Окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів – перехоплення розвідки

В околицях Покровська двоє окупантів розстріляли місцевих жителів та втекли з бойових позиці

ГУР наголошує: Системні вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини – свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України знову оприлюднило радіоперехоплення, яке зафіксувало підтвердження чергового воєнного злочину окупаційної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

В околицях Покровська двоє військовослужбовців армії РФ розстріляли місцевих жителів та втекли з бойових позицій – підтверджує офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії рф. «Смотри, там два «карандашика», два «карандашика», могут к вам в район прийти, этип..расы мирных людей расстреляли и съ..лись», – говорить він у розмові.

У перехопленні також звучить наказ щодо затримання «побратимів», причетних до злочину. «Поэтому если их увидите, там всех задерживайте, как только они вам попадутся, их связать», – наказує російський офіцер.

«Системні вбивства цивільних осіб та позасудові страти своїх військовослужбовців вкотре доводять: воєнні злочини – свідома та цілеспрямована політика держави-агресора Росії. ГУР МО України нагадує – за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – наголошує розвідка.

Раніше ГУР оприлюднило радіоперехоплення, яке демонструє тактику російських окупантів, де тіла загиблих військових використовуються як орієнтири на лінії бойового зіткнення. У розмові чути, як один із російських військових, що рухається до бойових позицій, намагається зорієнтуватися на місцевості, відштовхуючись від тіл своїх попередників, але не може їх знайти.