Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні

Пастернак: Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо
Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак не стримала сліз, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.
Що сказала Пастернак
Розкажіть про свого батька з українським корінням.
Так, здається, мій прадід звідти. На жаль, я ніколи не спілкувалась зі своїм прадідом.
Можливо, у вас є якісь слова для українців, які зараз живуть у блекауті? Можливо, у вас з’являться нові вболівальники.
Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода
Під час відповіді на останнє запитання вона не змогла стримати сліз.
Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіні (Італія).
Участь України в Олімпіаді
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
