Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні

Пастернак: Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо

Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак не стримала сліз, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Що сказала Пастернак

Розкажіть про свого батька з українським корінням.

Так, здається, мій прадід звідти. На жаль, я ніколи не спілкувалась зі своїм прадідом.

Можливо, у вас є якісь слова для українців, які зараз живуть у блекауті? Можливо, у вас з’являться нові вболівальники.

Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода

Під час відповіді на останнє запитання вона не змогла стримати сліз.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіні (Італія).

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: