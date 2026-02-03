Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
Батько Наді Пастернак має українське коріння

Пастернак: Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо

Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак не стримала сліз, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tribuna.com.

Що сказала Пастернак

Розкажіть про свого батька з українським корінням.

Так, здається, мій прадід звідти. На жаль, я ніколи не спілкувалась зі своїм прадідом.

Можливо, у вас є якісь слова для українців, які зараз живуть у блекауті? Можливо, у вас з’являться нові вболівальники.

Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода

Під час відповіді на останнє запитання вона не змогла стримати сліз.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані та Кортіні (Італія).

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: олімпійські ігри Олімпіада війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мир автоматично повертає питання економічної відповідальності
Політико-економічний вимір путінської війни і реванш України
Вчора, 13:05
Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
24 сiчня, 20:00
Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
19 сiчня, 16:26
Нині триває 1411-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 січня 2026 року
4 сiчня, 08:16
РФ обстріляла столицю
У Києві виникли перебої з теплом і гарячою водою, змінено рух поїздів метро
9 сiчня, 06:55
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
Загинув під час евакуації тяжкопоранених бійців. Згадаймо Героя України Юрія Юрчика
20 сiчня, 09:00
Прощання з ліквідованим окупантом Черновим відбулося сьогодні, 19 січня, у Новокуйбишевську
Сили оборони на фронті знищили президента Федерації боксу Самарської області
19 сiчня, 17:27
У Верховній Раді лежить законопроєкт про регулювання месенджера Telegram
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
28 сiчня, 20:30

Новини

Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи
Довбик може втратити місце в заявці «Роми» на Лігу Європи
Суперзірка українського спорту повідомила про вагітність
Суперзірка українського спорту повідомила про вагітність
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
Швейцарська бобслеїстка почала плакати, відповідаючи на питання про ситуацію в Україні
Олійникова вперше у кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA
Олійникова вперше у кар'єрі вийшла в 1/4 фіналу турніру WTA
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»
Данський клуб орендував футболіста «Шахтаря»

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua