The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року

Попри те, що після 2022 року російська економіка продемонструвала неочікувану стійкість завдяки шаленим військовим видаткам, у 2026 році з’явилися чіткі ознаки вичерпання цього ресурсу. Як повідомляє The Guardian, РФ, яка на короткий час стала дев'ятою економікою світу, наразі опинилася в найбільш нестабільному стані з початку великої війни. Головними факторами гальмування стали обвал цін на нафту, демографічна криза та наслідки західних санкцій. Про це пише «Главком».

Ключове джерело наповнення російського бюджету – експорт енергоносіїв – стрімко втрачає ефективність. Якщо у 2022 році податки на нафту та газ забезпечували 40% бюджету, то до кінця 2025 року ця частка скоротилася до 25%. Ціна на нафту Urals впала з 90 доларів за барель на початку повномасштабного вторгнення до 50 доларів у 2026-му. Ситуацію погіршує те, що великі покупці, зокрема Індія, почали скорочувати закупівлі через побоювання нових торгових мит з боку США. За оцінками МВФ, темпи зростання ВВП Росії у 2026 році не перевищать 0,8%, що є рекордно низьким показником за останні роки.

Щоб покрити витрати на армію, Кремль змушений посилювати фіскальний тиск на населення та бізнес. Зокрема, у 2026 році ПДВ зріс до 22%, а раніше було підвищено податок на прибуток та запроваджено прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб. Одночасно з цим уряд скорочує фінансування медицини та освіти. Російські підприємства масово стикаються з банкрутством та гострим дефіцитом робочої сили – рівень безробіття у 2% свідчить не про успіх, а про фізичну відсутність працівників через війну, еміграцію та низьку народжуваність.

Експерти зазначають, що хоча Путін ще має ресурси для ведення бойових дій до кінця 2027 року за рахунок внутрішніх запозичень, націоналізації бізнесу та друку грошей, соціальне невдоволення всередині РФ зростає. Опитування Gallup показують, що частка росіян, які негативно оцінюють стан економіки, зросла до 39%. Ця вразливість стала важливим фоном для мирних переговорів в Абу-Дабі.

Додатковим ударом по Кремлю має стати 20-й пакет санкцій ЄС, який анонсувала Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження спрямовані на «тіньовий флот» Росії – до санкційного списку додадуть ще 43 судна, що має критично обмежити можливості Москви експортувати нафту в обхід обмежень. Для української сторони слабкість військової економіки РФ стає одним із ключових аргументів у поточному переговорному процесі.

