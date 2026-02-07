Головна Світ Економіка
search button user button menu button

The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
фото з відкритих джерел

У 2022 році податки на нафту та газ забезпечували 40% бюджету, а до кінця 2025 року ця частка скоротилася до 25%

Попри те, що після 2022 року російська економіка продемонструвала неочікувану стійкість завдяки шаленим військовим видаткам, у 2026 році з’явилися чіткі ознаки вичерпання цього ресурсу. Як повідомляє The Guardian, РФ, яка на короткий час стала дев'ятою економікою світу, наразі опинилася в найбільш нестабільному стані з початку великої війни. Головними факторами гальмування стали обвал цін на нафту, демографічна криза та наслідки західних санкцій. Про це пише «Главком».

Ключове джерело наповнення російського бюджету – експорт енергоносіїв – стрімко втрачає ефективність. Якщо у 2022 році податки на нафту та газ забезпечували 40% бюджету, то до кінця 2025 року ця частка скоротилася до 25%. Ціна на нафту Urals впала з 90 доларів за барель на початку повномасштабного вторгнення до 50 доларів у 2026-му. Ситуацію погіршує те, що великі покупці, зокрема Індія, почали скорочувати закупівлі через побоювання нових торгових мит з боку США. За оцінками МВФ, темпи зростання ВВП Росії у 2026 році не перевищать 0,8%, що є рекордно низьким показником за останні роки.

Щоб покрити витрати на армію, Кремль змушений посилювати фіскальний тиск на населення та бізнес. Зокрема, у 2026 році ПДВ зріс до 22%, а раніше було підвищено податок на прибуток та запроваджено прогресивну шкалу оподаткування доходів фізосіб. Одночасно з цим уряд скорочує фінансування медицини та освіти. Російські підприємства масово стикаються з банкрутством та гострим дефіцитом робочої сили – рівень безробіття у 2% свідчить не про успіх, а про фізичну відсутність працівників через війну, еміграцію та низьку народжуваність.

Експерти зазначають, що хоча Путін ще має ресурси для ведення бойових дій до кінця 2027 року за рахунок внутрішніх запозичень, націоналізації бізнесу та друку грошей, соціальне невдоволення всередині РФ зростає. Опитування Gallup показують, що частка росіян, які негативно оцінюють стан економіки, зросла до 39%. Ця вразливість стала важливим фоном для мирних переговорів в Абу-Дабі.

Додатковим ударом по Кремлю має стати 20-й пакет санкцій ЄС, який анонсувала Урсула фон дер Ляєн. Нові обмеження спрямовані на «тіньовий флот» Росії – до санкційного списку додадуть ще 43 судна, що має критично обмежити можливості Москви експортувати нафту в обхід обмежень. Для української сторони слабкість військової економіки РФ стає одним із ключових аргументів у поточному переговорному процесі.

Як відомо, Російська Федерація передала Ірану приблизно $2,5 млрд готівкою. За даними The Telegraph, операції проводив державний Промсвязьбанк, який Москва використовує для роботи в умовах санкцій. Першу партію відправили 13 серпня 2018 року – через тиждень після того, як США відновили санкції проти Ірану.

Нагадаємо, Державний департамент США запроваджує санкції проти 15 організацій, двох осіб та 14 суден «тіньового флоту», пов'язаних з незаконною торгівлею іранською нафтою, нафтопродуктами та нафтохімічною продукцією.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій.

Теги: війна росія економіка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 08:45
Унаслідок ударів на території підприємства зафіксовано пожежу
У Таганрозі атаковано завод «Атлант-Аеро», який виробляє дрони
13 сiчня, 07:26
Об’єм переробки «Слов'янськ Еко» складає понад 4 млн тонн нафти
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Слов’янську-на-Кубані
26 сiчня, 12:29
Росія вважає будь-яке іноземне військове представництво загрозою своїй безпеці та прямою участю Заходу в конфлікті
МЗС РФ називає присутність іноземних військ в Україні «червоною лінією»
1 лютого, 13:53
Літня жінка отримала гарячу їжу у пункті видачі у Києві
Що каже міжнародне право про атаки Росії на енергетичні об'єкти України?
5 лютого, 01:31
Андрію Кобіву назавжди 27 років
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
21 сiчня, 09:00
У разі безвихідної ситуації Путін може застосувати хімічну зброю масового ураження
Що зробить Кремль, якщо війна в Україні зайде в глухий кут: версія The Times
25 сiчня, 15:28
Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції
Одеса: зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ (фото)
27 сiчня, 15:18
Кирило Дмитрієв, вважається ключовим комунікатором Путіна із Вашингтоном
Посланець Путіна прибув до США із «голубом миру»
31 сiчня, 16:59

Економіка

The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
РФ таємно відправила мільярди доларів готівкою до Ірану – The Telegraph
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
Пентагон оштрафує компанії, які затримують постачання боєприпасів Україні
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
Розвідка зафіксувала початок банківської кризи у РФ
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
ЄС вважає запроваджені санкції проти Росії досить ефективними
Домовленість США та Ірану про переговори: як відреагували ціни на нафту
Домовленість США та Ірану про переговори: як відреагували ціни на нафту

Новини

Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
5 лютого, 17:23

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua