Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя
колаж: glavcom.ua

Російські військові використовують трупи попередніх штурмовиків як навігаційні точки для продовження «м’ясних штурмів»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке демонструє тактику російських окупантів, де тіла загиблих військових використовуються як орієнтири на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР МО України.

У розмові чути, як один із російських військових, що рухається до бойових позицій, намагається зорієнтуватися на місцевості, відштовхуючись від тіл своїх попередників, але не може їх знайти.

У перехопленні зафіксовано такий діалог:

Командир групи: «Он не знает, двигаться ему дальше или нет, потому что потом тел нету, ну он не видит их».

Старший начальник: «Ну там же у нас взвод весь лежит, поэтому надо дойти до первой, посмотреть что как, если нет них..ра, тогда уже возвращаться».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Таким чином, окупанти змушені просуватися, шукаючи місця загибелі своїх товаришів, щоб зрозуміти, куди рухатися далі.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець, який «не бажає загинути в «м’ясному штурмі» та стати орієнтиром місцевості», має шанс зберегти життя. Для цього розвідка закликає писати у бот проєкту «Хочу жить» в Telegram.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про чергову успішну спеціальну операцію на території держави-агресора, внаслідок якої було виведено з ладу критичний військовий об'єкт у Московській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Вночі 31 жовтня 2025 року в рамєнскоґому районі московської області було атаковано та виведено з ладу магістральний нафтопродуктопровід «Кольцевой».

Читайте також:

Теги: розвідка війна окупанти перехоплення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
РФ вдарила по Добротвірській ТЕС на Львівщині
30 жовтня, 08:29
Унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури в Одеській області
РФ вдарила по енергооб’єктах у трьох областях України
29 жовтня, 10:38
Українська зброя завдає ударів по економіці Росії
Далекобійні удари по РФ. Зеленський пояснив, яку зброю використовує Україна
28 жовтня, 13:09
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
22 жовтня, 16:15
Жінки, яких принижували, знайшли свободу за кордоном
Жінки щасливі через війну? Допис психологині розірвав мережу
21 жовтня, 12:55
Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський
«Томагавки» для України: міфи й реальність американської підтримки
15 жовтня, 14:58
Аналітики вважають, що до кінця року кількість засуджених за держзраду та шпигунство в Росії перевищить 500 осіб
У Росії рекордно зросла кількість вироків за держзраду та шпигунство
8 жовтня, 07:22
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч
7 жовтня, 05:26
Росія вдарила по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю
5 жовтня, 01:26

Події в Україні

Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
Удар по Дніпропетровщині: є втрати серед військових, триває перевірка обставин
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
СБУ атакувала російські склади та бази на окупованих територіях
Одна із областей повністю знеструмлена через атаки РФ
Одна із областей повністю знеструмлена через атаки РФ
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі
Українські дрони уразили п’ять підстанцій у глибині РФ: деталі

Новини

В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua