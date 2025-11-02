Окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників – перехоплення розвідки

ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець має шанс зберегти життя

Російські військові використовують трупи попередніх штурмовиків як навігаційні точки для продовження «м’ясних штурмів»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке демонструє тактику російських окупантів, де тіла загиблих військових використовуються як орієнтири на лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР МО України.

У розмові чути, як один із російських військових, що рухається до бойових позицій, намагається зорієнтуватися на місцевості, відштовхуючись від тіл своїх попередників, але не може їх знайти.

У перехопленні зафіксовано такий діалог:

Командир групи: «Он не знает, двигаться ему дальше или нет, потому что потом тел нету, ну он не видит их».

Старший начальник: «Ну там же у нас взвод весь лежит, поэтому надо дойти до первой, посмотреть что как, если нет них..ра, тогда уже возвращаться».

☠️«Ну там же у нас взвод весь лежит», – окупанти орієнтуються по тілах загиблих поплічників



У радіоперехопленні, здобутому українською розвідкою, чути, як один із московитів, що рухається до бойових позицій, намагається зорієнтуватися на місцевості по тілах попередніх…

Таким чином, окупанти змушені просуватися, шукаючи місця загибелі своїх товаришів, щоб зрозуміти, куди рухатися далі.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський військовослужбовець, який «не бажає загинути в «м’ясному штурмі» та стати орієнтиром місцевості», має шанс зберегти життя. Для цього розвідка закликає писати у бот проєкту «Хочу жить» в Telegram.

