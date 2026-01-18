Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка
На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України
колаж: glavcom.ua

Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти – лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Войтюка.

38-річний солдат Олексій Войтюк загинув 24 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти – лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олексій Войтюк народився 18 березня 1985 року в селі Іващуки Дубенського району. Навчався у Козинській загальноосвітній школі, а згодом здобув вищу освіту історика у Рівненському інституті слов’янознавства. Ще у студентські роки активно долучався до археологічних досліджень.

Після навчання працював у Науково-дослідному центрі «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук. З 2009 року професійна діяльність Олексія Войтюка пов’язана з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, де він працював науковим співробітником, а згодом очолював відділ археології та реставрації.

Олексій Войтюк брав участь у роботі багатьох археологічних експедицій на території Рівненської та Волинської областей. Понад 10 років був керівником гуртка Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Його вихованці неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів. Також був викладачем у НУВГП та реставратором в Археологічному центрі «Пересопниця».

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України. Поєднуючи військову службу з науковою та педагогічною діяльністю, він залишався вірним своїм цінностям – служінню Україні, збереженню її історичної спадщини та вихованню молодого покоління.

Навіть в умовах війни Олексій Войтюк не припиняв працювати з учнями, підтримуючи їхній науковий розвиток і заохочуючи до дослідження історії рідного краю.

38-річний солдат Олексій Войтюк загинув 24 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти – лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель.

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України
На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України
фото: Рівненська міська рада

Поховали військовослужбовця 16 січня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

В Олексія Войтюка залишилися дружина, донька, мама та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран та Ізраїль – ідеальний шторм перед великою війною?
Ізраїль та Іран. Час дипломатичних реверансів вичерпано
6 сiчня, 14:20
За ініціативу про щоденну хвилину мовчання проголосували 314 депутатів
Верховна Рада підтримала законопроєкт про національну хвилину мовчання
16 грудня, 2025, 15:02
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
Загинув екіпаж українського вертольота Мі-24
18 грудня, 2025, 16:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 438 танків
Втрати ворога станом на 22 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
22 грудня, 2025, 06:42
Нині триває 1403-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
27 грудня, 2025, 08:14
Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи
Унаслідок масованих атак по Одещині стався витік олії у Чорне море (фото)
24 грудня, 2025, 11:17
На даному етапі переговорів з’явилася нова мирна пропозиція із 20 пунктів
Трамп зробив оптимістичну заяву перед зустріччю із Зеленським
27 грудня, 2025, 16:14
Наразі похолодання ускладнює ведення бойових дій для обох сторін
Окупанти намагаються проникнути в північну частину Покровська: названо ціль
12 сiчня, 15:23
Зеленський повідомив інформацію від розвідки
Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
12 сiчня, 20:58

Суспільство

Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
Україна закликала МАГАТЕ відреагувати на плани Кремля щодо АЕС
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
В Україні мінлива хмарність, без опадів – погода на 18 січня 2026
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде». Ексглава МЗС остудив очікування українців
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст

Новини

В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Сьогодні, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
16 сiчня, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua