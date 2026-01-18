Вважався зниклим безвісти майже два роки. Згадаймо Олексія Войтюка

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України

Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти – лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олексія Войтюка.

38-річний солдат Олексій Войтюк загинув 24 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти – лише нещодавно за результатами ДНК-експертизи було підтверджено його загибель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Олексій Войтюк народився 18 березня 1985 року в селі Іващуки Дубенського району. Навчався у Козинській загальноосвітній школі, а згодом здобув вищу освіту історика у Рівненському інституті слов’янознавства. Ще у студентські роки активно долучався до археологічних досліджень.

Після навчання працював у Науково-дослідному центрі «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології Національної академії наук. З 2009 року професійна діяльність Олексія Войтюка пов’язана з Рівненським обласним краєзнавчим музеєм, де він працював науковим співробітником, а згодом очолював відділ археології та реставрації.

Олексій Войтюк брав участь у роботі багатьох археологічних експедицій на території Рівненської та Волинської областей. Понад 10 років був керівником гуртка Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Його вихованці неодноразово ставали переможцями всеукраїнських конкурсів. Також був викладачем у НУВГП та реставратором в Археологічному центрі «Пересопниця».

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України. Поєднуючи військову службу з науковою та педагогічною діяльністю, він залишався вірним своїм цінностям – служінню Україні, збереженню її історичної спадщини та вихованню молодого покоління.

Навіть в умовах війни Олексій Войтюк не припиняв працювати з учнями, підтримуючи їхній науковий розвиток і заохочуючи до дослідження історії рідного краю.

На початку повномасштабного вторгнення Олексій Войтюк добровольцем приєднався до захисту України

Поховали військовослужбовця 16 січня 2026 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

В Олексія Войтюка залишилися дружина, донька, мама та брат.

