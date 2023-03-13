Окупанти відправили на Донеччину потяг із в’язнями

В одному з вагонів перебували засуджені жінки

Російські загарбники зазнають великих втрат і поповнюють ряди свого війська ув’язненими, яких звозять до Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зазначається, що на тлі великих втрат особового складу у війні, противник використовує альтернативні джерела поповнення живої сили.

«Так, минулого тижня, було відзначено рух у бік Донецької області потяга із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. Один з вагонів – із засудженими жінками», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення Росії на територію України. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

До слова, керівництво ПВК «Вагнера» припинило масово вербувати ув’язнених через суперництво з Міністерством оборони Росії та великі втрати.