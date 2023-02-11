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ПВК «Вагнер» припинила масово вербувати ув'язнених – британська розвідка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ПВК «Вагнер» припинила масово вербувати ув'язнених – британська розвідка
«Вагнерівці» бояться воювати проти України
фото з відкритих джерел

Керівництво «вагнерівців» припинило набір добровольців серед ув’язнених через інформацію про великі втрати, яка поширилась серед в’язнів

Керівництво приватної військової компанії «Вагнер» припинило набір добровольців серед ув’язнених через суперництво з Міністерством оборони Росії та великі втрати. Про це повідомляє міноборони Британії у twitter. 

Нещодавні дані російської Федеральної служби виконання покарань вже свідчили про зниження рівня вербування ув'язнених з грудня 2022 року. Новини про масову загибель найманців ПВК «Вагнера» та умови на фронті скоротили кількість ув'язнених, які хочуть піти на війну в Україну. Британські розвідники стверджують, що ключовим фактором припинення цієї схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та «Вагнером».

«Регулярні російські збройні сили, ймовірно, тепер також задіяли переважну більшість резервістів, призваних за «частковою мобілізацією», – додають у повідомленні.

При цьому російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі чи проводити подальшу мобілізацію.

Нагадаємо, що нещодавно британська розвідка вказала, як конфлікт путінських «еліт» вплинув на вербування у групу «Вагнер». Росія стала менше покладатися на атаки бойовиків «Вагнера».

До слова, нещодавно Верховна Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією.

 

Теги: росія ПВК Вагнера втрати британська розвідка

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