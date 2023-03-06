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У Росії мобілізований прийшов у військкомат з гранатою і погрожував підірвати (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії мобілізований прийшов у військкомат з гранатою і погрожував підірвати (фото)
Після інциденту міліція перекрила дорогу
фото: breakingmash

За попередньою інформацією, чоловік втік із військової частини

У російському місті Домодєдово Московської області мобілізований прийшов до місцевого військового комісаріату з «гранатою» і погрожував співробітникам підірвати її. Його затримали співробітники Росгвардії у понеділок. Про це повідомив Telegram-канал «112».

Після погроз чоловік покинув будинок і спробував втекти, проте його усе рівно затримали поряд із військкоматом.

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Після цього поліція перекрила дорогу на вулиці Набережній. На місце також викликали саперів та співробітників ФСБ.

Інтернет-видання Baza пише, що 38-річного росіянина мобілізували у жовтні минулого року. За попередньою інформацією, сьогодні він втік із військової частини та приїхав на таксі у військкомат у стані алкогольного сп'яніння.

Раніше у російському місті Омськ мобілізовані на війну окупанти влаштували велику бійку на ринку. Участь у  побоїщі брали кілька десятків людей.

Теги: таксі окупанти Telegram поліція будинок чоловік мобілізація

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