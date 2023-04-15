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Через мародерство окупанти залишають без світла жителів Херсонщини

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через мародерство окупанти залишають без світла жителів Херсонщини
Загарбники тероризують населення окупованих територій
фото з відкритих джерел

На Херсонщині окупанти зливають мастило з електротрансформаторів

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, у Новокаховському районі Херсонської області зафіксовані випадки зливу мастила з електротрансформаторів. Це призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у тимчасово окупованій Новій Каховці обабіч доріг закопують бочки з невідомим вмістом. Місцеві мешканці бояться підходити до них.

Нагадаємо, триває 416-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.

На півдні України ворог продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Новоберислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Теги: окупанти війна Херсонщина злочин

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