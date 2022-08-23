У Харкові прогриміли вибухи: на одному із заводів пожежа (відео)

У місті та області лунають повітряні тривоги

У Харкові знову прогриміли вибухи, в місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

Близько 6:30 у місті та області почали лунати сирени.

Соцмережі повідомляють, що перед тривогою у Харкові пролунало три вибухи.

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Ще до вибухів та повітряної тривоги, місцеві паблики у Харкові публікували відео великої пожежі на території одного з підприємств міста (приладобудівний завод імені Шевченка).

Причини пожежі наразі невідомі.

Нагадаємо, 23 серпня у Харкові День міста. Міський голова Ігор Терехов емоційно привітав харків'ян зі святом.

Нагадаємо, у Миколаєві та Харкові в ніч на 22 серпня прогриміли вибухи.

Згодом стало відомо, що окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт у Київському районі Харкова.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.