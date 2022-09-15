Окупанти впродовж дня обстріляли п'ять громад Сумщини

Рашисти гатили з мінометів та САУ по Сумщині

Внаслідок обстрілів є влучання в електричну підстанцію

Окупанти у четвер, 15 вересня, гатили по п'ятьох громадах Сумської області. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Після 11 ранку росіяни били з мінометів 120 мм – 5 мін та зі ствольної артилерії, 10 снарядів», – розповів Живицький.

За інформацією очільника області, окупанти із мінометів та САУ обстріляли Білопільську громаду, а лише з мінометів гатили по Краснопільській, Шалигінській та Середино-Будській громадах.

Внаслідок обстрілів є влучання в електричну підстанцію, тому в одному з населених пунктів відсутнє світло.

Нагадаємо, російські окупанти, 15 вересня, завдали ударів по Харківській області. Внаслідок обстрілів ворога постраждали діти. Разом з тим внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки.

Нагадаємо, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.