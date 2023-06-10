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РФ атакувала Харківщину дронами, є жертви

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ атакувала Харківщину дронами, є жертви
Внаслідок ворожого удару сталися пожежі
фото: ДСНС

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали Харківщину з усього наявного озброєння 

У ніч на 10 червня російські окупанти атакували Богодухівський і Куп'янський райони Харківщини, використавши більш як десять дронів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожого удару сталися пожежі. Загинув 29-річний чоловік, зазнав поранення 39-річний чоловік.

Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

У с. Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.

По с. Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою «Калібр». Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.

У с. Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.

У с. Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа.

У м. Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.

Триває розмінування Харківщини. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 18 га території та знешкодили 125 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, у ніч на 10 червня російські терористи випустили по Україні вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря.

 

Теги: росія окупанти війна Харківщина безпілотник

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