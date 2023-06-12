На базі відпочинку в окупованому Приморську пролунав вибух

За словами мера Мелітополя Федорова, ЗСУ влучили в захоплену базу відпочинку «Сонячна»

12 червня у Приморську, що у Запорізькій області, на захопленій російськими військами базі відпочинку стався вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Сьогодні особливо спекотно було в Приморську Запорізької області – не витримали стіни захопленої ворогом бази відпочинку «Сонячна». Хтось з окупантів тікав далі ніж бачив, інших вивозили вже на «швидких», а когось не встигли розібрати з-під завалів», – написав Федоров.

«Бавовна» у Запорізькій області фото: Іван Федоров

Він нагадав, що минулого тижня «бавовна» сталася на базі відпочинку «Експрес» Генічеського району.

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Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську. Збройні сили України завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області.

Зазначається, що удари завдавалися по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

До слова, окупанти у паніці посилюють ППО на Арабатській стрілці після ударів ЗСУ.

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Триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині.