Снігу мало, але стартують: Буковель назвав дату старту лижного сезону

Курорт відкриває катання після затримки через нестачу снігу

Цьогорічна зима в українських Карпатах видалася аномально теплою, що стало головним фактором затримки відкриття лижного сезону

28 грудня на гірськолижному курорті «Буковель» офіційно розпочинається зимовий сезон. Про це «Главкому» повідомила адміністрація курорту.

Після кількатижневої затримки через нестачу природного снігового покриву курорт отримав достатні погодні умови для запуску трас. У регіоні пройшли снігопади, а температурний режим дозволив розпочати підготовку схилів до катання.

У адміністрації курорту зазначають, що запуск сезону став можливим завдяки стабілізації погодних умов та формуванню необхідної снігової подушки. Водночас окремі траси можуть відкриватися поетапно залежно від стану покриття.

Станом на кінець грудня у Карпатах фіксуються локальні, але інтенсивні снігопади, які дозволили сформувати рівномірний шар снігу на основних схилах курорту. Онлайн-камери фіксують стабільний сніговий покрив на верхніх та середніх ділянках витягів.

Верхня станція витягу 5 скріншот з онлайн-камер: bukovel

Адміністрація також повідомляє, що упродовж найближчих днів планується розширення кількості доступних трас, залежно від подальших погодних умов.

Нагадаємо, традиційно лижний сезон у Буковелі стартує наприкінці листопада – на початку грудня. Цьогоріч відкриття було відкладене через відсутність стабільного природного снігового покриву. Станом на середину грудня сніг на схилах був фрагментарним і не дозволяв підготувати траси до повноцінного катання.