Буданов розкрив цілі РФ на фронті у 2026 році

Цілями РФ у найближчій перспективі, зазначив головний розвідник, є намагання отримати повний контроль над Донеччиною

Окупанти не досягли бажаних темпів, але продовжують тиснути на фронті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про російські цілі у війні проти України, а також про мобілізаційний план РФ на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Буданов наголосив, що ілюзій щодо затишшя на фронті бути не повинно. Окупанти продовжують тиснути, реалізуючи свою стратегію виснаження та захоплення територій.

Цілями РФ у найближчій перспективі, зазначив головний розвідник, є намагання отримати повний контроль над Донеччиною, максимальне просування на Дніпропетровщині й продовження виконання операцій по Запорізькій і Херсонській областях.

«Це основні завдання – разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон уздовж кордону. Це основні їхні завдання. Загалом завдання 2026-го року – це Донбас і Запорізька область», – розповів очільник розвідки.

На запитання про те, чи йдеться про всю Запорізьку область, Буданов відповів, що це «мрія» Росії.

Щодо мобілізаційного плану РФ, то на 2025 рік він мав сягнути 403 тисяч людей. І, за словами керівника ГУР МО, таке число вони набрали на початку грудня. Тобто цьогоріч росіяни виконають план приблизно на 103%.

А на 2026 рік мобілізаційний план РФ – 409 тисяч людей, розповів Кирило Буданов.

Раніше Forbes назвав Буданова «найбільш поінформованим за столом переговорів щодо війни та миру». У колонці підкреслюється, що очільник української розвідки добре розуміє приховані камені спотикання переговорного процесу та реальні вимоги всіх зацікавлених сторін. Саме професійна розвідка, зазначає автор, здатна зібрати й узагальнити величезний масив різнорівневої інформації, який формується одночасно у США, ЄС, Україні та Росії.

До слова, Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу.