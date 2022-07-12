Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя до Запоріжжя

Мелітопольців не пропускають через блок-пост у Василівці

Скільки днів триватиме блокада – невідомо

Російські загарбники знову заблокували виїзд з Мелітополя у сторону Запоріжжя. Про це повідомив мер міста Іван Федоров в Telegram.

«З незрозумілих причин не пропускають через блок-пост у Василівці. Рашисти настільки бояться контрнаступу ЗСУ, що прикрились тисячами цивільних людей як живим щитом. Все місто – у заручниках», – йдеться в повідомленні.

Скільки днів триватиме блокада – невідомо.

Раніше повідомлялося, що мелітопольці не можуть виїхати з одного з найбільших районів міста. Окупанти заблокували в'їзд та виїзд. До цього стало відомо, що російські війська після переміщують техніку у житлові квартали Мелітополя.

Загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди.

Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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