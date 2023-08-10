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Мер Москви поскаржився на чергову атаку дронів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мер Москви поскаржився на чергову атаку дронів
Українські безпілотники нібито знову атакували Москву
фото: DW (ілюстративне)

На російську столицю нібито летіли два безпілотники

У ніч на 10 серпня два безпілотники намагалися атакувати Москву, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у Telegram.

«Уночі, приблизно о четвертій годині ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли в бік міста», – заявив очільник столиці РФ.

За його словами, один дрон було збито в Калузькій області, інший – у районі центральної кільцевої автомобільної дороги.

Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито також збили на околицях Москви два бойові безпілотники.

Раніше, вночі 1 серпня у Москві та області було зафіксовано серію вибухів. Відомо, що дрон уже вдруге долетів до вежі вежі IQ-кварталу бізнес-центру «Москва-Сіті». У результаті пошкоджено фасад на рівні 21 поверху, на якому розташувалося міністерство економічного розвитку.

До слова, у ніч проти 30 липня в Москві та Підмосков'ї теж пролунали вибухи. Росіяни казали про атаку безпілотників.

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Теги: росія безпілотник Москва

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