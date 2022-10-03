Окупанти заявляють, що українська армія увійшла в «ЛНР» і наступає на Лисичанськ

Ворог повідомляє, що з Тернів ЗСУ робили вилазки до траси на Сватове

Збройні сили України змогли перетнути адміністративний кордон так званої ЛНР та закріпитися у напрямку Лисичанська. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на офіцера «народної міліції» так званої «ЛНР» Андрія Марочка.

Також рашисти повідомляють про обстріли ЗСУ міста Кремінна.

«Під вогнем ворожої артилерії перебували сама Кремінна та сусіднє Рубіжне, яке з ранку стрясає від розривів. Противник намагається діставати по колонах резервів», – зазначають окупанти.

Крім того, повідомляється, що з Тернів ЗСУ робили вилазки до траси на Сватове, виходячи на неї в районі Червонопопівки та Піщаного.

Нагадаємо, триває 222-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

У зв’язку з контрнаступом ЗСУ, військові вкотре звернулись до українців із проханням.